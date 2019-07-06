ПА ОБСЕ приняла украинскую резолюцию по Крыму

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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России.

Фото : ТАСС / Александр Река

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) отклонил поправку делегации России, согласно которой из текста резолюции по Донбассу должны были быть исключены слова о «деоккупации Крыма», сообщает РБК.

Россия требовала исключить формулировку, так как она указывает на крайне сомнительные и противоречивые утверждения, однако получила отказ. Резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный отвод крупнокалиберных вооружений с обеих сторон, прекратить применять противопехотные мины и увеличить инвестиции в усилия по разминированию. Также в документе требуется обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ при этом одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов. В документе говорится, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в исторических границах, в которые входит и Крым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у КПП «Станица Луганская» в Донбассе началось разведение сил.

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