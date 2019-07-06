ПА ОБСЕ приняла украинскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) отклонил поправку делегации России, согласно которой из текста резолюции по Донбассу должны были быть исключены слова о «деоккупации Крыма», сообщает РБК.
Россия требовала исключить формулировку, так как она указывает на крайне сомнительные и противоречивые утверждения, однако получила отказ. Резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный отвод крупнокалиберных вооружений с обеих сторон, прекратить применять противопехотные мины и увеличить инвестиции в усилия по разминированию. Также в документе требуется обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у КПП «Станица Луганская» в Донбассе началось разведение сил.