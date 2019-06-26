У КПП «Станица Луганская» в Донбассе началось разведение сил

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ВСУ начали отводить подразделения с одной из обозначенных ОБСЕ позиций перед контрольно-пропускным пунктом.

Фото : 24tv.ua

Штаб Операции объединенных сил Украины в среду, 26 июня, сообщил в Facebook об отводе своих подразделений с одной из обозначенных ОБСЕ позиций в районе контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская».

«Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ „Станица Луганская“. Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за разведением войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин станицы Луганской», — говорится в сообщении.

Помимо прочего отмечается, что на днях ожидается приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для продолжения разведения сил в соответствии с Минскими договоренностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР заявили об отступлении украинских военных с позиций в Донбассе.

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