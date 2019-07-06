Супруг Лолиты может оспорить брачный договор

Эстрадная певица Лолита Милявская и ее супруг фитнес-тренер Дмитрий Иванов разводятся. Об этом исполнительница сообщила на своей странице Instagram. Предвидя такое развитие отношений, артистка ранее заключила со своим возлюбленным брачный контракт. При составлении договора звезда надеялась избежать имущественных претензий друг к другу после разрыва.

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Однако, как сообщают юристы, при определенных обстоятельствах Иванов сможет потребовать расторжения контракта, вследствие чего придется делить имущество по другим правилам. Договор будет оспорен, если супруг Лолиты скажет в суде, что заблуждался при подписании документа, страдал каким-либо заболеванием или психическим расстройством и не мог отдавать отчет своим действиям, пишет KP.RU.

Впрочем, знакомые пары убеждены, что Дмитрий не захочет делить недвижимость в суде, поскольку сильно любил свою супругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Лолиты впервые прокомментировал развод.