Супруг Лолиты может оспорить брачный договор

, 23:57 Фото 185

Как сообщили юристы, Дмитрий Иванов сможет расторгнуть контакт, если скажет в суде, что не отдавал отчет своим действиям в момент его подписания.

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Фото, видео : ТАСС / Геннадий Хамельянин, Сергей Бобылев, Артем Геодакян, Вячеслав Прокофьев

Эстрадная певица Лолита Милявская и ее супруг фитнес-тренер Дмитрий Иванов разводятся. Об этом исполнительница сообщила на своей странице Instagram. Предвидя такое развитие отношений, артистка ранее заключила со своим возлюбленным брачный контракт. При составлении договора звезда надеялась избежать имущественных претензий друг к другу после разрыва.

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Однако, как сообщают юристы, при определенных обстоятельствах Иванов сможет потребовать расторжения контракта, вследствие чего придется делить имущество по другим правилам. Договор будет оспорен, если супруг Лолиты скажет в суде, что заблуждался при подписании документа, страдал каким-либо заболеванием или психическим расстройством и не мог отдавать отчет своим действиям, пишет KP.RU.

Впрочем, знакомые пары убеждены, что Дмитрий не захочет делить недвижимость в суде, поскольку сильно любил свою супругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Лолиты впервые прокомментировал развод. 

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