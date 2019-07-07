Первые кадры с места смертельной аварии с бензовозом в Свердловской области

Появились первые подробности смертельной аварии с бензовозом на 44 километре трассы Карпинск — Кытлым в Свердловской области, которая произошла поздно вечером в ночь на воскресенье, 7 июля.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, в результате аварии погибли три, а не четыре человека, как сообщалось ранее.

«Водитель бензовоза <…> допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов. В итоге водитель не справился с управлением своего транспортного средства, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв», — рассказал 5-tv.ru руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

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Он добавил, что ранения получили семь человек и были госпитализированы с травмами и ожогами с места происшествия.

По данным ГУ МЧС, бензовоз перевозил 500 литров при допустимой загрузке в 4,5 тысячи.

Предварительно, пострадавшими и погибшими являются участники марафона «Конжак-2019».

Ранее сообщалось о гибели четырех человек и ранении девяти. Обстоятельства произошедшего уточняются.