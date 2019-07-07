«Неземная»: Юлия Высоцкая показала, как выглядела лысой

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Российская актриса опубликовала снимок, на котором запечатлена в необычном образе.

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Фото, видео : Instagram @juliavysotskayaofficial

Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице Instagram фото из архива. Снимок был сделан после того, как звезда несколько лет отважилась на кардинальные перемены в имидже — она решила постричься налысо.

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В подписи к публикации артистка призналась, что сейчас считает свое решение слишком радикальным, однако три года назад придерживалась другого мнения на этот счет. У Высоцкой возникло желание резко все изменить, и она начала со своей внешности.

«Почему первое, что приходит в голову — прическа? Покраситься, постричься, остаться совсем без волос… Этой фотографии почти три года. Все-таки это слишком радикально», — написала актриса.

Instagram @juliavysotskayaofficial
Сейчас звезда у всех ассоциируется с образом белокурой красавицы, однако имидж лысой дамы в роковом черном платье и красной помадой на губах тоже многим пришелся по вкусу. Пользователи сочли эксперимент с прической удачным. 

«Редко кому улицу такая стрижка, в Вам супер!»

«Вы без волос какая-то неземная, как Вам идет».

«Вы идеальная с любой прической».

«Радикально, но как сильно! Многим девушкам и женщинам, оказавшиеся в тяжелой ситуации жизненной, вы подаете пример и силы решиться на смену имиджа!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданной зависимости Юлии Высоцкой. 

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