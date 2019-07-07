«Неземная»: Юлия Высоцкая показала, как выглядела лысой

Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице Instagram фото из архива. Снимок был сделан после того, как звезда несколько лет отважилась на кардинальные перемены в имидже — она решила постричься налысо.
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В подписи к публикации артистка призналась, что сейчас считает свое решение слишком радикальным, однако три года назад придерживалась другого мнения на этот счет. У Высоцкой возникло желание резко все изменить, и она начала со своей внешности.
«Редко кому улицу такая стрижка, в Вам супер!»
«Вы без волос какая-то неземная, как Вам идет».
«Вы идеальная с любой прической».
«Радикально, но как сильно! Многим девушкам и женщинам, оказавшиеся в тяжелой ситуации жизненной, вы подаете пример и силы решиться на смену имиджа!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданной зависимости Юлии Высоцкой.