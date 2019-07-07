«Неземная»: Юлия Высоцкая показала, как выглядела лысой

Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице Instagram фото из архива. Снимок был сделан после того, как звезда несколько лет отважилась на кардинальные перемены в имидже — она решила постричься налысо.

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В подписи к публикации артистка призналась, что сейчас считает свое решение слишком радикальным, однако три года назад придерживалась другого мнения на этот счет. У Высоцкой возникло желание резко все изменить, и она начала со своей внешности.

«Почему первое, что приходит в голову — прическа? Покраситься, постричься, остаться совсем без волос… Этой фотографии почти три года. Все-таки это слишком радикально» , — написала актриса.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Сейчас звезда у всех ассоциируется с образом белокурой красавицы, однако имидж лысой дамы в роковом черном платье и красной помадой на губах тоже многим пришелся по вкусу. Пользователи сочли эксперимент с прической удачным.