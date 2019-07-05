«Милота, да и только»: Лиза и Гарри Галкины сыграли сказку в Юрмале — видео

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Дети Примадонны и юмориста разыграли минисценку вместе с отцом.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри разыграли минисценку в Юрмале, где звездная семья находится на отдыхе. Прогуливаясь вместе с отцом малыши «показали» импровизированный отрывок из сказки воспользовавшись тантамареской на просторах латвийского курорта.

Видеоролик, на котором Лиза и Гарри Галкины трогательно участвуют в сценке, юморист разместил в своем аккаунте в Instagram. На кадрах видно, как девочка играет белочку, а мальчик божью коровку. Чуть позднее к ним присоединяется отец в роли медведя.

«Сказка на ночь», — озаглавил публикацию Максим Галкин.

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Подписчики юмориста моментально отреагировали на пост, отметив, что Лиза и Гарри очень милые, а также поблагодарили ребят и их отца за небольшое представление. Пользователи отметили, что Максим Галкин умеет найти общий язык с детьми.

«Лучшая сказка! И лучшее завершение дня!»

«Артисты — мастера импровизации! Браво!»

«Как здорово! Весело и задорно! Папа Максим — пример всем папам!»

«Милота, да и только», — комментируют видео юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание.

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