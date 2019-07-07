Sony разрабатывает свой смартфон с гибким экраном

Компания Sony готовится к конкуренции с Samsung и Huawei в сегменте смартфонов с гибким экраном, пишет «Экономика сегодня».

Информация об устройстве, сворачивающемся в свиток появилась в Twitter. Как утверждает инсайдер, новинка от Sony будут оснащена процессорами от Snapdragon или Qualcomm и камерой с десятикратным увеличением.

В качестве аргумента автор публикации привел видео 2016 года, на котором показан принцип работы гибкого дисплея, сворачивающегося «в трубочку». При этом кадр виден логотип Samsung.

Ранее южнокорейский производитель представил прорывной и гибкий Galaxy Fold, который сломался в первые дни эксплуатации.