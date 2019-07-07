Sony разрабатывает свой смартфон с гибким экраном

, 20:51 202

Японская компания собирается составить конкуренцию Samsung и Huawei.

Фото : www.globallookpress.com

Компания Sony готовится к конкуренции с Samsung и Huawei в сегменте смартфонов с гибким экраном, пишет «Экономика сегодня».

Информация об устройстве, сворачивающемся в свиток появилась в Twitter. Как утверждает инсайдер, новинка от Sony будут оснащена процессорами от Snapdragon или Qualcomm и камерой с десятикратным увеличением.

В качестве аргумента автор публикации привел видео 2016 года, на котором показан принцип работы гибкого дисплея, сворачивающегося «в трубочку». При этом кадр виден логотип Samsung.

Ранее южнокорейский производитель представил прорывной и гибкий Galaxy Fold, который сломался в первые дни эксплуатации.

Читайте также

+18° Днём +20°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Последние новости

21:52
Стало известно, собирается ли Пугачева выступить на Украине
21:31
Минтранс: после 8 июля в Грузии останутся 4,5 тысячи россиян
21:06
«Это из какого ночного клуба?»: На руке Зеленского заметили странный браслет
20:51
Sony разрабатывает свой смартфон с гибким экраном
20:34
Кожевникова рассказала об истерике при известии о гибели «Локомотива»
20:16
Игорь Акинфеев высказался о возвращении в сборную России к Евро-2020

Сейчас читают

«Обалденная!»: Актриса Мария Порошина сразила поклонников вечерним туалетом
Фото: Пользователи соцсетей нашли грудь у Полины Гагариной
Видео: Лолиту потрясло увиденное в Донбассе, куда она приехала на гастроли

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге