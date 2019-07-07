Телеведущая Ксения Собчак проводит начало июля на одном из жарких побережий. В этот раз она решила организовать семейный отдых и отправилась на море вместе с двухлетним Платоном, который, как отметили подписчики светской львицы в Instagram, заметно подрос.

«Мой капитан», — подписала Собчак видео, где мальчик якобы пытается управлять кораблем.

«Классный парень! Ксения, это ваш самый классный проект! Подрос так!» — прокомментировал один из пользователей.

«На дедушку Анатолия похож. Такой красивый мальчик», — добавил другой.

«Ксюша, не стесняйтесь показывать Платона. Нужно больше видео с ним!» — написал еще один юзер.

«Пупсик!» — не сдержался подписчик.

Телеведущая, в свою очередь, поблагодарила пользователей за лестные комплименты в сторону ее сына.

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