Фото: Ксения Собчак опозорилась, сделав восемь ошибок в семи предложениях

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала на своей страничке в Instagram пост, который вызвал неоднозначную реакцию как у ее подписчиков, так и коллег. В семи предложениях Собчак умудрилась допустить восемь ошибок. На это обратил внимание Telegram-канал «Планерка».

«Легко определить, когда Ксения Собчак пишет свои посты сама. Орфография и пунктуация курят в сторонке. Про правильность пробелов вообще молчим», — отметили авторы публикации.

Instagram @xenia_sobchak

Публикация телеведущей была посвящена новости о том, что Собчак стала совладелицей June& July PR Agency. Знаменитость обратилась к подписчикам с призывом ждать от нее новостей. И кроме того, она отметила, что готовится активно помогать «русским дизайнерам покорять мир». Но подписчики посоветовали журналистке на досуге перечитать учебники по русскому языку.

«Букву Т пропустили в слове АгенТство»

«Вот так посмотришь и подумаешь: зачем учиться в школе, вузе, напрягаться… Если можно заниматься такой фигней и жить «припеваючи?»

«Не в первый раз она делает ошибки. Вроде МГИМО…может не она пишет? Будем надеяться», — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ксения Собчак шокировала фанатов снимком своего голого сына. А после грубо ответила хейтерам, которые выразили возмущение фотографией ее ребенка.