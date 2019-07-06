Фото: Ксения Собчак опозорилась, сделав восемь ошибок в семи предложениях

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала на своей страничке в Instagram пост, который вызвал неоднозначную реакцию как у ее подписчиков, так и коллег. В семи предложениях Собчак умудрилась допустить восемь ошибок. На это обратил внимание Telegram-канал «Планерка».
Публикация телеведущей была посвящена новости о том, что Собчак стала совладелицей June& July PR Agency. Знаменитость обратилась к подписчикам с призывом ждать от нее новостей. И кроме того, она отметила, что готовится активно помогать «русским дизайнерам покорять мир». Но подписчики посоветовали журналистке на досуге перечитать учебники по русскому языку.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ксения Собчак шокировала фанатов снимком своего голого сына. А после грубо ответила хейтерам, которые выразили возмущение фотографией ее ребенка.