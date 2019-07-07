Взрыв произошел на азотном заводе в Турции — видео

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Информации о пострадавших и погибших не поступало.

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Фото, видео : ntv.com.tr, YouTube / Tuna işleyen

Взрыв произошел на азотном заводе в Турции в воскресенье 7 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. В социальных сетях появились видеозаписи с места происшествия — на них видно густые клубы оранжевого дыма, распространяющиеся над заводом.

Информация о пострадавших и погибших на данный момент не поступала. На месте взрыва в провинции Кютахья работают пожарные расчеты и полиция, журналистам предписывается иметь с собой противогазы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали при мощном пожаре на автозаправке в Новой Москве. Из соседнего торгового центра «Новомосковский» в экстренном порядке эвакуировали людей.

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