Взрыв произошел на азотном заводе в Турции в воскресенье 7 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. В социальных сетях появились видеозаписи с места происшествия — на них видно густые клубы оранжевого дыма, распространяющиеся над заводом.

Информация о пострадавших и погибших на данный момент не поступала. На месте взрыва в провинции Кютахья работают пожарные расчеты и полиция, журналистам предписывается иметь с собой противогазы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали при мощном пожаре на автозаправке в Новой Москве. Из соседнего торгового центра «Новомосковский» в экстренном порядке эвакуировали людей.