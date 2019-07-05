Видео: Два человека пострадали при мощном пожаре на АГЗС в Новой Москве

, 17:49 Видео 51

Из соседнего торгового центра «Новомосковский» эвакуируют людей.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Демьянчук, Соцсети

Два человека пострадали в результате пожара на автогазовой заправке в Подмосковье. По информации ТАСС, на улице Хабарова в городе Московский загорелись бытовки на АГЗС. Спасатели говорят об угрозе взрыва. Рядом расположен торговый центр «Новомосковский», из которого экстренно эвакуируют людей.

Тем временем очевидцы выкладывают в соцсети многочисленные видео происшествия. На кадрах видно, что из клубов черного дыма вырывается пламя. Как стало известно 5-tv.ru, на заправке находятся три емкости по 20 кубометров и автоцистерна. Огонь охватил две емкости и бытовки. Высота пламени достигает 20 метров. Площадь пожара превышает 100 квадратных метров. С огнем борются 56 пожарных и 18 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре на вьетнамском рынке в Берлине.

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