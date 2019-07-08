«Богическая!» В Instagram обсуждают фантазийное платье Ренаты Литвиновой

, 4:29 Фото 269

Актриса опубликовала в соцсетях новый кадр со съемок фильма «Северный ветер».

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Фото, видео : Instagram @renatalitvinovaofficiall

Пользователи Instagram активно обсуждают новое экстравагантное платье актрисы Ренаты Литвиновой. Несколько часов назад она опубликовала снимок со съемок фильма «Северный ветер» в образе, который напомнил юзерам Снежную королеву.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

«В целом, человек смертен, но здесь, на пленке фильма, я бессмертна и неуязвима», — подписала Литвинова фотографию.

«Богическая!» — прокомментировал снимок один из пользователей.

«Вы умопомрачительно красива!» — добавил другой.

«Снежная королева!» — написал еще один юзер.

«Вот так платье! Нереально!» — не сдержался еще один поклонник.

Выход картины «Северный ветер», режиссером которого является Рената Литвинова, ожидается зимой 2019 года. На данный момент известно, что в ленте сыграют сама Литвинова, ее дочь Ульяна и Светлана Ходченкова.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Литвинова пожаловалась поклонникам на свой внешний вид.

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