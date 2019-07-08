Жители Новосибирска утроили погоню за крокодилом. Рептилию обнаружили на парковке рядом с торговым центром. Животное пряталось от людей под фурами, переползая от одного грузовика к другому. По словам очевидцев, у крокодила была перемотана пасть скотчем. Позже выяснилось — хищник сбежал из передвижного цирка, который расположился неподалеку. Дрессировщики заметили пропажу лишь спустя полчаса. В результате рептилию удалось поймать и вернуть в вольер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приморский рыбак заснял крокодила в местной реке. Откуда взялось экзотическое животное — неизвестно, некоторые предположили, что крокодила держат в частных владениях, а в реку выпускают на прогулку.