Жители Новосибирска обнаружили крокодила на парковке — видео

, 7:15 Эфирная новость 43

Как выяснилось, рептилия сбежала из передвижного цирка.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Жители Новосибирска утроили погоню за крокодилом. Рептилию обнаружили на парковке рядом с торговым центром. Животное пряталось от людей под фурами, переползая от одного грузовика к другому. По словам очевидцев, у крокодила была перемотана пасть скотчем. Позже выяснилось — хищник сбежал из передвижного цирка, который расположился неподалеку. Дрессировщики заметили пропажу лишь спустя полчаса. В результате рептилию удалось поймать и вернуть в вольер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приморский рыбак заснял крокодила в местной реке. Откуда взялось экзотическое животное — неизвестно, некоторые предположили, что крокодила держат в частных владениях, а в реку выпускают на прогулку.

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