В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы среди населения России отмечены в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах сообщает РИА Новости. В первую десятку помимо вышеуказанных регионов вошли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область, Москва, Московская область, Петербург и Республика Татарстан.

Самые низкие доходы населения в России оказались в Республиках Тыва, Алтай и Калмыкия. Ниже по списку расположились Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия и республика Марий Эл.

Авторы исследования взяли за основу при расчетах рейтинга соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения субъекта РФ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом отдельно взятом регионе в 2018 году.

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