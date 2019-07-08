От 200 тысяч рублей в месяц: в «Шереметьево» грузчикам повысили зарплату

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Несмотря на это, решить проблемы с задержками выдачи багажа до сих пор не удалось.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий

Генеральный директор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко в ходе совещания в Минтрансе заявил, что компания «Шереметьево Хэндлинг», ответственная за погрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила зарплату грузчикам. Выплаты увеличились с 45 тысяч рублей в мае до 200-211 тысяч рублей и июне, сообщает «Экономика сегодня».

При этом Михаил Василенко не стал вдаваться в подробности относительно деталей начисления такого жалования грузчикам — фиксированная оплата или максимальный доход с учетом премий и начислений.

Несмотря на увеличения ежемесячного вознаграждения грузчиков, проблемы с задержками выдачи багажи до сих пор не решены. Отмечается, что полностью укомплектованный штат грузчиков «Шереметьево Хэндлинг» составляет две тысячи человек. В настоящий момент на местах трудятся 1,4 тысячи работников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по фактам задержки багажа в «Шереметьево» возбуждены 18 административных дел.

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