Ненасытные блогеры: Лусик Карапетян вынесли приговор по делу о мошенничестве

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 19 0

Общий ущерб, нанесенный пользователям, составил 85 тысяч рублей.

Блогер Лусик Карапетян осудили за мошенничество

Фото: © РИА Новости/Прокуратура РФ

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Блогер Лусик Карапетян получила три года условно за мошенничество

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Лусик Карапетян по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в канале в мессенджере МАКС «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Как установил суд, Карапетян и двое ее предполагаемых соучастниц, дело которых рассматривается отдельно, создали аккаунты в социальных сетях. Там они публиковали фотографии и видео, демонстрирующие финансовое благополучие, а также рекламировали способы заработка, обещая стабильный доход за счет инвестирования в автоматическое распределение ставок между букмекерскими конторами и выбора выигрышных событий.

Потерпевшие переводили деньги на заранее открытые банковские счета. Общий ущерб составил 85 тысяч рублей, который блогер уже возместила.

Девушку признали виновной по четырем эпизодам и назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Егор Семенов, который ранее собрал 6,2 миллиона рублей на покупку квартиры для 92-летней жительницы Санкт-Петербурга, удалил все видеоматериалы, связанные с ней, после того как стало известно об их родственных связях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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