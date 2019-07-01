По фактам задержки багажа в «Шереметьево» возбуждены 18 административных дел

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Ситуацию в московском аэропорту изучает Генпрокуратура России.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин

По фактам задержек багажа в московском аэропорту «Шереметьево» столичная транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел по статье «оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Кроме того, руководству воздушной гавани и ряду авиакомпаний внесены представления об устранении нарушений закона. Об этом сообщила в понедельник, 1 июля, Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, проверка проводилась еще в начале июня. Теперь же Генпрокуратура направила в «Шереметьево» специальную комиссию, которая должна на месте детально изучить и проанализировать ситуацию с систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту.

«По итогам выезда комиссии и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности виновных лиц»— говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередной багажный коллапс случился в аэропорту «Шереметьево» в минувшие выходные. Сотни пассажиров часами простаивают в длинных очередях, чтобы получить или сдать свои сумки и чемоданы. До этого аналогичный сбой в системе выдачи багажа произошел 1 июня.

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