Теплоход с груженой щебнем баржей сел на мель в Вологодской области

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К месту происшествия направлены буксиры. Пострадавших нет.

Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Теплоход с груженой щебнем баржей в понедельник, 8 июля, сел на мель, проходя по Волго-Балтийскому пути в Вологодской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на координационный центр спасения на воде.

«Теплоход с баржей, перевозившей две с половиной тысячи тонн щебня, сел на мель на участке Волго-Балтийского пути в Вологодской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из команды судна не пострадал. Разлива топлива не зафиксировано. Согласно заявлению пресс-службы Главного управления МЧС России по Вологодской области, данное происшествие никак не повлияло на судоходство. К месту инцидента отправлены буксиры.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — топливо вытекает из севшего на мель «краболова» в Приморском крае. Судовладелец не торопится устранять последствия аварии.

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