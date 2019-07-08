Жанне Фриске могло исполниться 45! Как ее вспоминают родные и друзья?

8 июля 2019-го известной певице Жанне Фриске могло исполнится 45 лет. Звезда боролась с раком два года, но болезнь оказалась сильнее: артистка умерла в 2014 году.

Исполнительница любила праздновать дни рождения и с нетерпением ждала праздник каждый год, рассказал «СтарХиту» отец Владимир Фриске.

« Обычно уже 9 июля спрашивала, когда ее следующий праздник. Во взрослой жизни продолжила собирать близких за одним столом. Постараемся не нарушить традицию ».

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Сестра певицы Наталья в Instagram поделилась фото, на котором Жанна ее крепко обнимает. А под постом пишет:

«Моя девочка, сегодня твой день, сегодня тебе бы исполнилось 45. Скучаю очень».

Instagram @friske_natalia

В этом году семья также соберется в честь дня рождения певицы, чтобы вспомнить, каким чудесным и талантливым человеком она была. Но на мероприятии не будет самых близких Фриске: гражданского мужа Дмитрия Шепелева и сына Платона.

Отношения между телеведущим и родителями певицы все так же плохи, война не стихает. Яблоком раздора стали деньги: после смерти Жанны Фриске пропал 21 миллион рублей, которые «Русфонд» выделил на лечение. Ситуация ухудшилась, когда Шепелев продал за семь миллионов особняк, в котором жили влюбленные. Жанны нет, а проблемы есть до сих пор, отмечает издание «Вокруг ТВ».

Несмотря на сложные взаимоотношения внутри семьи, родные и близкие соберутся, чтобы почтить память талантливой певицы. Сперва отправятся на кладбище к могиле, после — торжественный ужин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Дмитрий Шепелев пристыдил поклонников Жанны Фриске.