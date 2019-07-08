В Москве назвали условия возобновления полетов из Грузии в Россию

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В Минтрансе РФ пояснили, что приостановка авиасообщения продлится до предоставления России программы безопасности и аудита грузинских авиакомпаний, а также погашения долгов.

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Фото, видео : РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Министерстве транспорта РФ озвучили условия возобновления пассажирских полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Это может произойти только после полного погашения грузинской стороной долгов за аэронавигационное обслуживание и предоставления программы безопасности авиакомпаний.

«Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Минтранса РФ Александра Волкова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, указ о временном запрете полетов в Грузию для российских авиакомпаний подписал Владимир Путин 21 июня в связи с начавшимися в Тбилиси массовыми антироссийскими выступлениями. На следующий день Минтранс РФ сообщил о запрете полетов в Россию для грузинских авиакомпаний.

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