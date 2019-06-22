Минтранс: с 8 июля приостанавливаются полеты в Россию для авиакомпаний Грузии

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В ведомстве подчеркнули, что запрет будет длиться до момента предоставления программ авиабезопасности от Georgian Airways и Myway Airlines.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 12

С 8 июля 2019 приостанавливаются полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. Об этом в субботу, 22 июня, заявили в Минтранс.

Запрет будет длиться до того момента, пока Georgian Airways и Myway Airlines не предоставят подтверждение их безопасности, а также пока не будут погашены долги Грузии за навигационное обслуживание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что также с 8 июля 2019 для «обеспечения безопасности национальных интересов» указом президента России Владимира Путина вводится временный запрет для российских авиакомпаний в Грузию. 

Данные меры были введены после начала уличных протестов грузинской оппозиции, требующей отставок и досрочных выборов после инцидента с главой российской делегации в парламенте, а также явных антироссийских действий.

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Вооруженные протесты в Тбилиси 12
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