Минтранс: с 8 июля приостанавливаются полеты в Россию для авиакомпаний Грузии

С 8 июля 2019 приостанавливаются полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. Об этом в субботу, 22 июня, заявили в Минтранс.

Запрет будет длиться до того момента, пока Georgian Airways и Myway Airlines не предоставят подтверждение их безопасности, а также пока не будут погашены долги Грузии за навигационное обслуживание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что также с 8 июля 2019 для «обеспечения безопасности национальных интересов» указом президента России Владимира Путина вводится временный запрет для российских авиакомпаний в Грузию.

Данные меры были введены после начала уличных протестов грузинской оппозиции, требующей отставок и досрочных выборов после инцидента с главой российской делегации в парламенте, а также явных антироссийских действий.