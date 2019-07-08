«Страшнее, чем в жизни!»: Юлия Барановская показала прогулку с детьми над пропастью

Юлия Барановская опубликовала видео, на котором позировала над пропастью в Камбодже. Телеведущая вертелась на краю обрыва, пытаясь поймать идеальный кадр для селфи. Подписчики переживали за ее безопасность и возмутились безответственности многодетной мамы.
Похоже, Барановская и сама не на шутку испугалась последствий своего отчаянного поступка. Она отползала от края скалы на коленях и с ужасом в глазах.
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Но подписчиков уже прорвало. В комментарии посыпались многочисленные сообщения с упреками. Некоторые отмечали, что обувь ведущей — легкие шлепанцы — абсолютно не подходит для подобных походов. Другие фолловеры в жесткой форме напоминали Барановской о трех малолетних детях.
«Ты что творишь?! Береги себя, не испытывай судьбу!»
«В отпуске надо быть очень осторожными тем более с детьми!»
«Юля, зачем рисковать? А дети?!» — спрашивали обеспокоенные фанаты.
Сейчас экс-супруга футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми — шестилетним Арсением, 11-летней Яной и 13-летним Артемом — отдыхают в Камбодже. В тропиках Юлия Барановская не только напугала своих поклонников, но и заинтриговала. Знаменитость намекнула подписчикам, что у нее появился кавалер.
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Поклонники клюнули на удочку, и начали гадать — чье же сердце теперь под прицелом Юлии Барановской?
Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Кадони раскритиковал новую прическу Юлии Барановской.