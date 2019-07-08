«Страшнее, чем в жизни!»: Юлия Барановская показала прогулку с детьми над пропастью

, 22:37 Видео 33

Звезда рисковала жизнью над пропастью в Камбодже ради одного кадра.

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Фото, видео : Instagram @baranovskaya_tv

Юлия Барановская опубликовала видео, на котором позировала над пропастью в Камбодже. Телеведущая вертелась на краю обрыва, пытаясь поймать идеальный кадр для селфи. Подписчики переживали за ее безопасность и возмутились безответственности многодетной мамы.

Похоже, Барановская и сама не на шутку испугалась последствий своего отчаянного поступка. Она отползала от края скалы на коленях и с ужасом в глазах.

«Страшно? Да! Но на краю я не сидела. На видео получилось страшнее, чем в жизни», — оправдывается телезвезда.

Но подписчиков уже прорвало. В комментарии посыпались многочисленные сообщения с упреками. Некоторые отмечали, что обувь ведущей — легкие шлепанцы — абсолютно не подходит для подобных походов. Другие фолловеры в жесткой форме напоминали Барановской о трех малолетних детях.

«Ты что творишь?! Береги себя, не испытывай судьбу!»

«В отпуске надо быть очень осторожными тем более с детьми!»

«Юля, зачем рисковать? А дети?!» — спрашивали обеспокоенные фанаты.

Instagram @baranovskaya_tv

Сейчас экс-супруга футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми — шестилетним Арсением, 11-летней Яной и 13-летним Артемом — отдыхают в Камбодже. В тропиках Юлия Барановская не только напугала своих поклонников, но и заинтриговала. Знаменитость намекнула подписчикам, что у нее появился кавалер.

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«Я, конечно, неправильно его держу. Да и сумка на плече, и шарф мешают, и вообще это мой первый опыт. Но! Тем не менее, в цель попадаю точно. А еще в этот раз у меня не было хорошего инструктора, такого как ты», — написала Юлия Барановская под новым фото, дополнив слова эмодзи-сердечком.

Поклонники клюнули на удочку, и начали гадать — чье же сердце теперь под прицелом Юлии Барановской?

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Кадони раскритиковал новую прическу Юлии Барановской.

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