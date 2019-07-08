«Страшнее, чем в жизни!»: Юлия Барановская показала прогулку с детьми над пропастью

Юлия Барановская опубликовала видео, на котором позировала над пропастью в Камбодже. Телеведущая вертелась на краю обрыва, пытаясь поймать идеальный кадр для селфи. Подписчики переживали за ее безопасность и возмутились безответственности многодетной мамы.

Похоже, Барановская и сама не на шутку испугалась последствий своего отчаянного поступка. Она отползала от края скалы на коленях и с ужасом в глазах.

« Страшно? Да! Но на краю я не сидела. На видео получилось страшнее, чем в жизни », — оправдывается телезвезда.

Но подписчиков уже прорвало. В комментарии посыпались многочисленные сообщения с упреками. Некоторые отмечали, что обувь ведущей — легкие шлепанцы — абсолютно не подходит для подобных походов. Другие фолловеры в жесткой форме напоминали Барановской о трех малолетних детях.

«Ты что творишь?! Береги себя, не испытывай судьбу!»

«В отпуске надо быть очень осторожными тем более с детьми!»

«Юля, зачем рисковать? А дети?!» — спрашивали обеспокоенные фанаты.

Instagram @baranovskaya_tv