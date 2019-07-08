«Русский Кен» исчез с телефоном и деньгами подруги

, 19:53 Фото 134

Знакомая звезды «Дома-2» Егора Холявина написала заявление в полицию, в котором указала, что «русский Кен» обманом выманил у нее номер счета и снял с него деньги.

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Фото, видео : Instagram @egor_holyavin

Бывший участник шоу «Дом-2» Егор Холявин, называющий себя первым «русским Кеном», забрал телефон и деньги у подруги, к которой обратился за помощью.

Instagram @egor_holyavin

Как стало известно 5-tv.ru, 42-летняя пострадавшая по имени Елена заявила, что 4 июля любитель пластических операций позвонил ей и сообщил, что его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Холявин якобы попросил у знакомой деньги для оплаты штрафа. Елена, утверждает, что доверилась звезде «Дома-2» и предоставила ему пароль от смартфона и мобильного приложения банка. После этого, по словам женщины, Холявин вышел на лестничную площадку и уже не вернулся.

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В итоге с банковского счета Елены были списаны 53 тысячи рублей. Как выяснилось позже, автомобиль «русского Кена» никуда не эвакуировали, на иномарке разъезжают его родственники. Пострадавшая обратилась в полицию, где приняли ее заявление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации Холявина после 20 пластических операций.

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