Глава Дагестана отчитался Путину о многомиллиардном пополнении бюджета

Сегодня в Кремле Владимир Путин выслушал доклад главы Дагестана Владимира Васильева. Говорили о том, как идет развитие региона. По словам Васильева, удалось сэкономить бюджетные средства и направить эти деньги на улучшение инфраструктуры и социальные нужды.

«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» — спросил Владимир Путин.

«Хочу отчитаться немножко по Вашим поручениям. Когда вы меня напутствовали, вы сказали, чтобы те средства, что идут из бюджета, пришли к людям и чтобы, как вы не раз подчеркивали, мы оценивали не по показателям, а по тому, что меняется для рядового жителя Дагестана. Спасибо большое правоохранителям и всем министерствам — около 30 [представителей — Прим.ред.] уже побывали — составили рабочие планы со всеми, без этого было бы все невозможно», — рассказал Васильев.

Глава Дагестана привел конкретные примеры. Пересчитали стоимость объектов дорожного строительства — здесь удалось высвободить почти два с половиной миллиарда рублей. Около 700 миллионов сэкономили, проверив потребителей газа. Еще 800 миллионов нашли в госзакупках. В итоге пополнили бюджет на семь с лишним миллиардов рублей. Свободные деньги уже направили на социальные нужды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дагестан вошел в числе регионов с самыми маленькими платежами за коммунальные услуги.