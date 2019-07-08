Глава Дагестана отчитался Путину о многомиллиардном пополнении бюджета

, 20:12 Эфирная новость 56

В ходе кропотливой работы в республике смогли высвободить неэффективно расходуемые средства и направить их на социальные нужды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Дружинин Алексей, Пятый канал

Сегодня в Кремле Владимир Путин выслушал доклад главы Дагестана Владимира Васильева. Говорили о том, как идет развитие региона. По словам Васильева, удалось сэкономить бюджетные средства и направить эти деньги на улучшение инфраструктуры и социальные нужды.

«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» — спросил Владимир Путин.

«Хочу отчитаться немножко по Вашим поручениям. Когда вы меня напутствовали, вы сказали, чтобы те средства, что идут из бюджета, пришли к людям и чтобы, как вы не раз подчеркивали, мы оценивали не по показателям, а по тому, что меняется для рядового жителя Дагестана. Спасибо большое правоохранителям и всем министерствам — около 30 [представителей — Прим.ред.] уже побывали — составили рабочие планы со всеми, без этого было бы все невозможно», — рассказал Васильев.

Глава Дагестана привел конкретные примеры. Пересчитали стоимость объектов дорожного строительства — здесь удалось высвободить почти два с половиной миллиарда рублей. Около 700 миллионов сэкономили, проверив потребителей газа. Еще 800 миллионов нашли в госзакупках. В итоге пополнили бюджет на семь с лишним миллиардов рублей. Свободные деньги уже направили на социальные нужды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дагестан вошел в числе регионов с самыми маленькими платежами за коммунальные услуги.

Читайте также

Стали известны регионы, где самые дешевые и дорогие тарифы ЖКХ

ЦОДД готов выложить список камер, установленных на дорогах, в открытый доступ
+17° Днём +20°
Ночью +9°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

21:11
Край хачапури и «Киндзмараули» оставили без российских потребителей — репортаж
20:58
«С чертиками в глазах»: Алена Апина показала, как летает на метле
20:51
Лукашенко «абсолютно поддерживает» идею Зеленского о встрече в Минске
20:42
«Жена беременна?»: поклонники Бондаренко гадают о причине его счастья
20:33
В Иркутской области уплывшие дома отправляют на свалку без спроса хозяев
20:21
«Маленькие Галустяшки» — Михаил Галустян показал повзрослевших дочек

Сейчас читают

«Меня послал муж»: Лолита назвала причину разрыва с пятым супругом
День семьи, любви и верности: 5 простых советов на все времена
«По морде получите!» — Порошенко перешел на угрозы после криков «Позор!»

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге