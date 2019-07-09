Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Все российские туристы, организованно находившиеся на территории Грузии с датой обратного вылета 8 июля, возвратились на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уточненные данные Ростуризма.

При этом из более чем четырех тысяч путешественников, заключивших договора с 8 июля до конца 2019 года, почти три тысячи перебронировали туры на другие направления, а чуть больше тысячи — аннулировали поездки.

По сведениям туроператоров, все деньги за купленные ранее авиабилеты возвратили все авиакомпании, кроме Georgian Airways. Последняя требует заявление на возврат со сроком рассмотрения до 90 рабочих дней.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, решение о временной приостановке авиасообщения между Россией и Грузией с 8 июля было принято в Москве 21 июня, после того как в Тбилиси начались массовые антироссийские выступления. Оставшихся в Грузии россиян Минтранс собирается вывозить через соседние с Грузией страны.