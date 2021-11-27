Как женщинам сохранить упругость груди без пластических операций
Оказывается, выглядеть всегда привлекательно нетрудно — достаточно пересмотреть рацион.
Фото: www.globallookpress.com
Сохранить упругость груди до преклонных лет, не делая при этом пластических операций — мечта любой женщины. Оказывается, «рецепт» прост. Как пишет МК, сохранить «аппетитные» формы можно, добавив в ежедневный рацион несколько продуктов, которые помогут поддерживать объем жировой прослойки в нужных местах.
Маммологи советуют регулярно есть растительные масла, виноград, орехи и некоторые пряности — такие, как розмарин, корица, шалфей, анис и куркума. Содержащиеся в них фитоэстрогены, витамины и другие полезные вещества будут полезны не только для тонуса груди, но и для всего организма.
При этом специалисты напоминают, что женщинам начиная с 18 лет необходимо регулярно посещать маммолога для профилактики рака молочных желез. После 40 лет это нужно делать ежегодно.
Ранее, 5-tv.ru рассказывал, увеличится ли объем груди, если есть много капусты.
Читайте также
80%
0.99 84.95
1.27
Нашли ошибку?