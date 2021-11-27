Как женщинам сохранить упругость груди без пластических операций

|
Карина Бернтгольц
5 151

Оказывается, выглядеть всегда привлекательно нетрудно — достаточно пересмотреть рацион.

Как женщинам сохранить упругость груди без пластических операций

Фото: www.globallookpress.com

Сохранить упругость груди до преклонных лет, не делая при этом пластических операций — мечта любой женщины. Оказывается, «рецепт» прост. Как пишет МК, сохранить «аппетитные» формы можно, добавив в ежедневный рацион несколько продуктов, которые помогут поддерживать объем жировой прослойки в нужных местах. 

Маммологи советуют регулярно есть растительные масла, виноград, орехи и некоторые пряности — такие, как розмарин, корица, шалфей, анис и куркума. Содержащиеся в них фитоэстрогены, витамины и другие полезные вещества будут полезны не только для тонуса груди, но и для всего организма.

При этом специалисты напоминают, что женщинам начиная с 18 лет необходимо регулярно посещать маммолога для профилактики рака молочных желез. После 40 лет это нужно делать ежегодно.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, увеличится ли объем груди, если есть много капусты.

-2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.59
0.99 84.95
1.27
Славянский гороскоп на 2022 год: что вам принесет Златорогий Тур согласно...

Последние новости

5:36
Раскрыта тайна содержимого сейфа королевы Елизаветы II
5:20
Обнаружен новый признак наличия аутизма у детей
4:55
Славянский гороскоп на 2022 год: что вам принесет Златорогий Тур согласно дате рождения
4:32
Как женщинам сохранить упругость груди без пластических операций
4:20
Подопечная Градского рассказала о его состоянии на последних съемках «Голоса»
3:43
Сергей Кузьмин нокаутировал Игора Адиэла на турнире РЕН ТВ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака
Как по ладоням определить высокий уровень сахара в крови
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа