Российский бизнесмен из списка Forbes женился на «Мисс Украина»

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52-летний бизнесмен подарил 28-летней супруге ресторан в «Москва-Сити».

Фото : Newsyou.info

Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-е место в списке Forbes, женился на 28-летней модели Ольге Клименко из Житомира, пишет Униан.

«Мисс Блонд Украина — 2013» взяла фамилию мужа. Теперь девушка строит карьеру кулинарной телеведущей на его канале World Fashion. Супруг также подарил ей ресторан на первом уровне башни «Меркурий Сити Тауэр» в «Москва-Сити».

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Для 52-летнего Кесаева, владеющего сетями магазинов «Дикси», «Виктория», «Бристоль» и «Красное& Белое» — это уже второй брак. Новая супруга бизнесмена занимается стрип-пластикой. В 2014 году Ольга победила в конкурсе Miss World Next Top Model 2014, проходившем в столице Ливана — Бейруте.

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