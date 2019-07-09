Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной

Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.

До сих пор для обслуживания этого типа вооружений привлекались десятки машин. Таким образом это нововведение позволит поддерживать комплексы противовоздушной обороны в боеготовом состоянии и сделает их более мобильными и автономными от тыловых служб. Как пишут Известия, эта машина станет частью комплекса.

iz.ru

Ранее 5-tv.ru передавал, что на Западе заговорили о серьезной угрозе российских С-500.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о начале производства С-500 «Прометей» в конце июня 2019 года. Эти комплексы будут способны поражать самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет.