Хаусботы в России: Что мешает гражданам массово переселяться на воду

Колонии на воде уже не далекое будущее, а вполне себе реальность. Хаусботы — плавучие дома — стремительно набирают популярность в России. Еще бы, жизнь в стиле искателей приключений, постоянное движение вперед и романтика без ограничений. Хотя один «якорь» все же есть, говорят эксперты, это — российское законодательство.

Как стать полноправным жителем реки? И дорогое ли это удовольствие? В гости к «бывалым» «поплыл» Ян Воскресенский. Подробности в видеосюжете.