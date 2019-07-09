Хаусботы в России: Что мешает гражданам массово переселяться на воду

, 15:27 Эфирная новость 77

Плавучие дома стремительно набирают популярность, но российское законодательство довольно жестко регламентирует правила жизни на воде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Колонии на воде уже не далекое будущее, а вполне себе реальность. Хаусботы — плавучие дома — стремительно набирают популярность в России. Еще бы,  жизнь в стиле искателей приключений, постоянное движение вперед и романтика без ограничений. Хотя один «якорь» все же есть, говорят эксперты, это — российское законодательство.

Как стать полноправным жителем реки? И дорогое ли это удовольствие? В гости к «бывалым» «поплыл» Ян Воскресенский. Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Иркутской области уплывшие в результате наводнения дома отправляют на свалку без спроса хозяев. Пострадавшие от паводка жители затопленных районов теперь борются с коммунальщиками за право воспользоваться тем, что осталось от их имущества.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +13°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

16:56
Поженились? Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «вторым мужем»
16:47
Президент Грузии призвала власти РФ не поддаваться на провокации радикалов
16:36
«Фигура — отпад»: Анна Михайловская в бикини очаровала фанатов
16:32
История о падении петербуржцев с 9-го этажа во время секса оказалась убийством
16:13
Путин объяснил, почему на Грузию не наложат санкции
16:07
В Екатеринбурге открылся глобальный саммит GMIS 2019

Сейчас читают

«Шалунья!»: фото Толкалиной в платье с экстремальным разрезом восхитило фанатов
«Загрузка завершена»: Жена Оскара Кучеры готовится к родам — фото
«Вынашиваю слона»: Исакова ответила на бесконечные слухи о своей беременности

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге