«Беда»: эксперт раскритиковал возможное повышение акцизов на вино

, 12:41 Эксклюзивное интервью 70

Согласно поправкам в Налоговом кодексе, подготовленные правительством, акцизы на некоторые виды вин могут вырасти на 72,2%.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал, ТАСС /Тушин Антон

Возможное повышение акцизов на вина до 72,2% серьезно увеличит рынок нелегальной винодельческой продукции в России. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил руководитель Центра исследований «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По информации газеты «Ведомости», правительство разработало поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина — с 36 до 40 рублей. В ближайшее время этот документ рассмотрят в Госдуме.

«Беда по одной простой причине: подорожает вино. С одной стороны, государство поддерживает винодельческую отрасль — деньги выделяет, программы пишет. А вот здесь они заявили, что вино — это обычный алкогольный напиток. То есть они признали, что вино — рядовой алкоголь», — возмутился Дробиз.

Также он отметил, что в результате повышения цен на российском винодельческом рынке вырастет количество контрафакта.

«Куда бы перешло население с вина? Перешло бы оно на винные напитки. Но и на винные напитки тоже собираются повысить акцизы. В комплексе все эти мероприятия приведут к тому, что у нас увеличится рынок вина, но катастрофически вырастет рынок нелегальной винодельческой продукции», — считает эксперт.

В самом правительстве, в свою очередь, планируемые поправки объяснили «необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции». Кроме того, таким образом уравниваются ставки акциза на бесспиртовые вина и винные напитки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +13°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

13:55
Госдума рекомендовала кабмину ввести санкции против Грузии
13:42
«Шалунья!»: фото Толкалиной в платье с экстремальным разрезом восхитило фанатов
13:26
Тело утопленника с привязанной к нему гирей вынесло на побережье Крыма
13:15
«А я-то куда?»: Галкин с дерева рассказал о любимом отдыхе своих детей
13:05
Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
12:59
«Поцелуй маму!»: Королева показала трогательное видео прогулки с сыном

Сейчас читают

«Самое красивое семейство России»: Боярская выложила трогательное фото с мужем
«Загрузка завершена»: Жена Оскара Кучеры готовится к родам — фото
Фото: «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге