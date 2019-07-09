«Беда»: эксперт раскритиковал возможное повышение акцизов на вино

Возможное повышение акцизов на вина до 72,2% серьезно увеличит рынок нелегальной винодельческой продукции в России. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил руководитель Центра исследований «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По информации газеты «Ведомости», правительство разработало поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина — с 36 до 40 рублей. В ближайшее время этот документ рассмотрят в Госдуме.

«Беда по одной простой причине: подорожает вино. С одной стороны, государство поддерживает винодельческую отрасль — деньги выделяет, программы пишет. А вот здесь они заявили, что вино — это обычный алкогольный напиток. То есть они признали, что вино — рядовой алкоголь», — возмутился Дробиз.

Также он отметил, что в результате повышения цен на российском винодельческом рынке вырастет количество контрафакта.

«Куда бы перешло население с вина? Перешло бы оно на винные напитки. Но и на винные напитки тоже собираются повысить акцизы. В комплексе все эти мероприятия приведут к тому, что у нас увеличится рынок вина, но катастрофически вырастет рынок нелегальной винодельческой продукции», — считает эксперт.

В самом правительстве, в свою очередь, планируемые поправки объяснили «необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции» . Кроме того, таким образом уравниваются ставки акциза на бесспиртовые вина и винные напитки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии.