По словам лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, данные меры необходимо ввести в связи с недружественными действиями в отношении российских граждан.
Фото : РИА Новости / Александр Кряжев, Пятый канал
Вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в понедельник, 8 июля, заявил о том, что Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии, а также денежных переводов.
«По-прежнему настроения русофобские присутствуют в Грузии. Это конечно подвергает опасности нахождение там граждан России. Мы видим, как бесчинствующие разные элементы нападают на наших туристов, останавливают наши машины, срывают георгиевские ленточки. В этих условиях мы считаем, что подобные действия недопустимы и мы сегодня на совете Государственной думы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия», — заявил Сергей Неверов.
Вице-спикер Госдумы отметил, что данные меры необходимо ввести в связи с недружественными действиями в отношении россиян.