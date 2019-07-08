Вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в понедельник, 8 июля, заявил о том, что Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии, а также денежных переводов.

« По-прежнему настроения русофобские присутствуют в Грузии. Это конечно подвергает опасности нахождение там граждан России. Мы видим, как бесчинствующие разные элементы нападают на наших туристов, останавливают наши машины, срывают георгиевские ленточки. В этих условиях мы считаем, что подобные действия недопустимы и мы сегодня на совете Государственной думы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия », — заявил Сергей Неверов.

Вице-спикер Госдумы отметил, что данные меры необходимо ввести в связи с недружественными действиями в отношении россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских туристов из Грузии будут вывозить через соседние страны.