Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера школьнику из Красноярска, обратившемуся к нему с просьбой о презенте в начале года. Пятиклассник по имени Арсений Федоров отправил главе государства письмо. В нем он написал, что очень хочет обрести доброго друга.

Во вторник, 9 июля, министр образования Красноярского края Светлана Маковская вручила 12-летнему мальчику подарок — щенка, о котором он просил Путина. На кадре, опубликованном пресс-службой министерства образования региона, запечатлен трогательный момент получения презента школьником.

krao.ru

Арсений Федоров обучается по адаптированной программе в сопровождении тьютора в одной из красноярских школ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине.