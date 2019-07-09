Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, который работает над документальным фильмом «В борьбе за Украину». В ходе беседы, которую транслировал Первый канал, российский политический лидер озвучил свое мнение относительно украинской власти и высказался о политике Киева, пишет ФАН.

Во время разговора речь также зашла об инциденте в Керченском проливе, произошедшем в ноябре 2018 года. По словам Путина, провокация была намеренно организована бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко, который хотел оставить за собой полномочия главы государства.

« Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения », — заявил президент РФ.

Путин в фильме Стоуна об инциденте в Керченском проливе: Порошенко устроил эту провокацию в ходе предвыборной кампании. Есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть pic.twitter.com/F9fNW2amIS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оливер Стоун на кинофестивале в итальянской Таормине 4 июля, представил новую документальную ленту о противостоянии Киева и Донбасса. Кинокартина «В борьбе за Украину», сюжет которой рассказывает о причинах кризиса в Незалежной, получила специальный гран-при на фестивале. Премьера ленты в России назначена на 19 июля.