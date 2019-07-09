Известная российская певица Полина Гагарина сейчас отдыхает в Греции, откуда с удовольствием делится с поклонниками фотографиями в купальнике. Недавно певица опубликовала снимок из бассейна, на котором она запечатлена в бикини.

«Теперь я смешиваю купальники, верх от одного, низ от другого. Кажется, что их еще больше, хотя куда уж больше», — подписала фото Гагарина.

Instagram @gagara1987