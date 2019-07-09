«Полина, покушай!»: Фанаты обеспокоены худобой Гагариной — фото

, 22:46 Фото 41

Певица сейчас отдыхает в Греции и публикует фото, которые пугают ее поклонников.

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Фото, видео : Instagram @gagara1987

Известная российская певица Полина Гагарина сейчас отдыхает в Греции, откуда с удовольствием делится с поклонниками фотографиями в купальнике. Недавно певица опубликовала снимок из бассейна, на котором она запечатлена в бикини.

«Теперь я смешиваю купальники, верх от одного, низ от другого. Кажется, что их еще больше, хотя куда уж больше»— подписала фото Гагарина.

Instagram @gagara1987

Внешний вид певицы сильно обеспокоил фанатов. Они ужаснулись худобе девушки:

«Худая ужас. И грудей не стало»;

«Полина, покушай!»

«Такая худенькая», — написали фолловеры.

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Однако, несмотря ни на что, истинные поклонники отметили красоту и изящность певицы и оставили ей на странице комплименты:

«Полиночка! Восхитительная, очаровательная, суперобаятельная! Сладкая ягодка»

«Красотка», — восхитились юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о звездах, которые не хотят увеличивать грудь.

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