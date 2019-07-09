Известная российская певица Полина Гагарина сейчас отдыхает в Греции, откуда с удовольствием делится с поклонниками фотографиями в купальнике. Недавно певица опубликовала снимок из бассейна, на котором она запечатлена в бикини.
Внешний вид певицы сильно обеспокоил фанатов. Они ужаснулись худобе девушки:
«Худая ужас. И грудей не стало»;
«Полина, покушай!»
«Такая худенькая», — написали фолловеры.
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Однако, несмотря ни на что, истинные поклонники отметили красоту и изящность певицы и оставили ей на странице комплименты:
«Полиночка! Восхитительная, очаровательная, суперобаятельная! Сладкая ягодка»
«Красотка», — восхитились юзеры.
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