«Слишком горячо!» Нюша поделилась необычным исполнением BottleCapChallenge

, 17:54 Видео 1 017

Певица выложила видео, на котором открывает бутылку, используя совершенно не предназначенную для этого часть тела.

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Фото, видео : Instagram @nyusha_nyusha

Нюша присоединилась к BottleCapChallenge, в котором нужно открыть бутылку ударом ноги с разворота. Однако 28-летняя певица представила свой оригинальный вариант исполнения флешмоба.

Артистка опубликовала на странице в Instagram видео, где в кадре три девушки исполняют танцевальные па, характерные для тверка. Девушка в центре, вероятно, Нюша, в процессе несколько раз задевает ягодицами горлышко бутылки, мастерски откручивая крышку. В конце ролика крышка отлетает в сторону. Челлендж можно считать выполненным.

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Фанаты пришли в восторг от горячего видео. Менее чем за час ролик набрал больше 120 тысячи лайков. Фолловеры поделились своими впечатлениями на странице певицы:

«Довольно необычное исполнение челленджа»;

«Сделала всех, конечно. Лучшая!»

«Самый оригинальный челлендж из всех!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова присоединилась к BottleCapChallenge. Модель в платье открыла бутылку вина ногой в ресторане. В челлендже также принял участие Павел Воля и петербургский мастер эпатажа Стас Барецкий.

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