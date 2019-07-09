Видео: «пассивный тверк» Ковальчук и Фомина вызвал неодобрение фанатов

Юлия Ковальчук и Митя Фомин смутили поклонников совместными горячими танцами. Певец устроил своей коллеге «пассивный тверк», ухватив ее за ягодицы.

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Провокационное видео появилось в сторис на странице Ковальчук в Instagram. С Фоминым она встретилась во время подготовки к съемкам нового сезона шоу «Форт Боярд» — артисты будут играть в одной команде. Завидев певца, Юлия незамедлительно кинулась к нему. Фомин тоже не растерялся — и схватил обнявшую его Ковальчук ниже спины, после чего начал руками имитировать движения, характерные для тверка.

«Леша, прости! Этот обряд называется „сотрясание булок“. Это пассивный тверк!» — обратился Фомин к мужу певицы, Алексею Чумакову.

«Это приятно!» — подметила сама Ковальчук.

Как к такой выходке отнесся супруг Юлии, пока неизвестно. А вот фолловеры восприняли своеобразный ритуал приветствия двух музыкантов довольно негативно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обнаженная Ковальчук без косметики и прически заинтриговала фанатов.