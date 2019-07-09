Вера Брежнева с голой спиной устроила фотосессию на балконе парижского отеля

Известная российская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками в Instagram кадрами из Парижа. В столицу Франции бывшая солистка «ВИА Гры» приезжала, как она рассказала ранее, по работе. Но, судя по всему, артистка успела не только потрудиться, но и отлично отдохнуть.
На фотографиях певица позирует на балконе парижского отеля в черном платье, открывающем ее спину.
Действительно, на фото Вера выглядит очень солнечной и счастливой. Позитивом певица зарядила и поклонников, они оставили на ее странице множество восторженных комментариев:
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Перед поездкой во Францию, певица отдохнула с 56-летним супругом Константином Меладзе. Именно здесь они сыграли свадьбу четыре года назад.
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