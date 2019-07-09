Вера Брежнева с голой спиной устроила фотосессию на балконе парижского отеля

Известная российская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками в Instagram кадрами из Парижа. В столицу Франции бывшая солистка «ВИА Гры» приезжала, как она рассказала ранее, по работе. Но, судя по всему, артистка успела не только потрудиться, но и отлично отдохнуть.

На фотографиях певица позирует на балконе парижского отеля в черном платье, открывающем ее спину.

«Я из Парижа улетела, а Париж из меня — нет, делюсь с вами моментами счастья…» — подписала снимок Брежнева.

Instagram @ververa