Дело о финансировании терроризма возбуждено на Украине после скандала с NewsOne

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Генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы обладают информацией о связи телеканала с российским банком через кипрский офшор.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, /Терещенко Михаил

Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно дело после скандала с телеканалом NewsOne, который собирался участвовать в телемосте с ВГТРК 12 июля, пишет ФАН.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование ведется по статье о финансировании терроризма. Глава украинского надзорного ведомства сообщил, что СБУ владеет информацией о связи руководства NewsOne с российским банком через офшорную компанию на Кипре. По словам Луценко, у СНБО Украины (Совета национальной безопасности и обороны) есть все основания для отзыва лицензии у телеканала.

Между тем, владелец NewsOne и депутат Верховной рады Тарас Козак назвал обвинения в связях с российскими финансовыми организациями ложью.

Ранее Генрокуратура Украины начала расследование по статье о покушении на госизмену после анонса телемоста Москва-Киев, который готовили российский ВГТРК и украинский NewsOne.

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