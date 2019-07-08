На Украине возбудили дело о покушении на госизмену из-за телемоста с Россией

, 16:18 43

Собственника и сотрудников телеканала NewsOne вызвали на допрос в генпрокуратуру.

Фото : Facebook

Тема:
Украинский кризис 43

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook в понедельник, 8 июля, заявил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на государственную измену в отношении телеканала NewsOne.

«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским каналом генеральная прокуратура Украины зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал Юрий Луценко.

Facebook @Юрiй Луценко

По словам генпрокурора, все причастные к организации телемоста сотрудники NewsOne вызваны на допрос. В настоящий момент надзорное ведомство Незалежной готовит представление в суд об аресте активов телеканала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправиться с журналистами.

Тема:
Украинский кризис 43
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