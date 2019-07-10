«Памятник за рубль»: Почему инвесторы не торопятся вкладываться в исторические здания

, 7:29 Эфирная новость 32

В Петербурге решили сдавать исторические памятники по цене один рубль за квадратный метр. Однако желающих снять строения, как выяснилось, не так много.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.gov.spb.ru, Пятый канал

Петербург определился с историческими зданиями, которые готовы сдать в аренду по сенсационной цене один рубль за метр площади. В списке семь сооружений, в их числе — Императорский вокзал в Царском селе. VIP-павильон построили в начале XX века, для комфорта августейших особ на отдельной железнодорожной ветке. Внутри вокзал был расписан по мотивам русских сказок и знаками зодиака. Но после революции и войны остались только стены.

Реконструкция за счет инвестора, зато на 49 лет льготная аренда. Вокзал площадью 200 квадратных метров, обойдется в 200 рублей за год. Использовать можно как гостиницу, торговый центр, ресторан — до ближайшего дворца Царской резиденции всего полтора километра. В Европе — по такой же схеме, но за один евро давно можно найти и дом, и даже замок. Почему у нас пока инвесторы не выстраиваются в очередь на такую красоту — узнала Екатерина Иванова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что туристический сбор для иностранных путешественников введут в Петербурге.

Читайте также

+12° Днём +19°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

8:07
«Решила испариться»: Диана Арбенина рассказала, почему стремительно похудела
7:56
Мария Коженикова резко ответила моралистам, осуждающим ее гражданский брак
7:47
Видео: Маскарадный костюм князя Юсупова продали на торгах в Монако
7:39
Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
7:29
«Памятник за рубль»: Почему инвесторы не торопятся вкладываться в исторические здания
7:22
Видео: Два человека пострадали в испанской Памплоне во время забега с быками

Сейчас читают

Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!
10 июля — Сампсоньев день. Что можно и что нельзя делать в этот праздник
«Монро отдыхает!»: Михалкова в алом платье восхитила фанатов «бесконечными» ногами

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге