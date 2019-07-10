«Памятник за рубль»: Почему инвесторы не торопятся вкладываться в исторические здания

Петербург определился с историческими зданиями, которые готовы сдать в аренду по сенсационной цене один рубль за метр площади. В списке семь сооружений, в их числе — Императорский вокзал в Царском селе. VIP-павильон построили в начале XX века, для комфорта августейших особ на отдельной железнодорожной ветке. Внутри вокзал был расписан по мотивам русских сказок и знаками зодиака. Но после революции и войны остались только стены.

Реконструкция за счет инвестора, зато на 49 лет льготная аренда. Вокзал площадью 200 квадратных метров, обойдется в 200 рублей за год. Использовать можно как гостиницу, торговый центр, ресторан — до ближайшего дворца Царской резиденции всего полтора километра. В Европе — по такой же схеме, но за один евро давно можно найти и дом, и даже замок. Почему у нас пока инвесторы не выстраиваются в очередь на такую красоту — узнала Екатерина Иванова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что туристический сбор для иностранных путешественников введут в Петербурге.