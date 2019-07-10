«Не знаю, сколько мне осталось»: Певица Марина Хлебникова призналась, что больна

Известная российская певица Марина Хлебникова поделилась своими мыслями и планами на будущее. Артистка до сих пор тяжело переживает смерть супруга. В 2018 году Антон Логинов был найден мертвым в ее квартире. Ранее у него случился инсульт. По одной из версий, мужчина добровольно ушел из жизни.

Instagram @marina_hlebnikova_official

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На фоне стресса Хлебникова попала в больницу, затем стремительно начала терять вес. Многие тогда заподозрили певицу в алкоголизме. Эти слухи звезда неоднократно опровергала. Сейчас Хлебникова несмотря ни на что продолжает двигаться дальше. По ее словам, она подбирает новые песни для своего репертуара, участвует в съемках и собирается выпустить книгу со стихами. Однако загадывать далеко артистка не хочет из-за проблем со здоровьем, пишет Teleprogramma.pro.

«Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаила Боярского застукали за удивительным занятием в театре.