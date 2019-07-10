Многодетную мать из Свердловской области лишили семерых детей после пожара

Многодетную мать из Свердловской области Надежду Мусихину лишили семерых детей после пожара. Историю 35-летней женщины рассказала «Российская газета».

По информации издания, сотрудники органов опеки решили забрать у Мусихиной малышей после того, как самые младшие из них, оставшись без присмотра, устроили пожар в квартире в селе Крылово. В результате все остались живы, однако надышались угарным газом и были госпитализированы.

Пока женщина искала новое жилье, суд поддержал решение органов опеки об ее ограничении в родительских правах. Сейчас все дети переданы приемным родителям, но их родная мать не сдается: старается создать порядок и уют в арендуемой половине дома в родном селе и работает. Однако соцработники не спешат возвращать Надежде Мусихиной дочек и сыновей.

«Мы действуем в интересах детей, их безопасности», — пояснили в органах опеки.

Дело в том, что в 2014 году семья Мусихиных пережила еще один пожар — тогда сгорела просторная изба с большим участком, баней и хозпостройками. А выделенные администрацией деньги на строительство нового дома — более двух миллионов рублей — женщина «потеряла». Ее обманул местный застройщик. На данный момент женщину всячески пытаются поддержать сотрудники центра помощи семье и материнству города Красноуфимска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Ярославлем обнаружили ребенка из многодетной семьи, привязанного за шею к столбу.