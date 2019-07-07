Ребенка из многодетной семьи, привязанного за шею к столбу, нашли под Ярославлем

, 16:49 251

Все семеро приемных и опекаемых детей изъяты из многодетной семьи.

Фото : www.globallookpress.com

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних в Ярославской области внепланово навестили многодетную семью Щавелевых в селе Юрьевском, и увидели дикую картину. Во дворе дома пятилетний Владислав, от которого ранее уже отказалась другая семья, был привязан за шею к столбу.

Такой «метод воспитания» приемная мать Светлана Щавелева объяснила тем, что у ребенка психическая задержка развития и гиперактивность. Другие дети в этой семье также рассказали, что Владислав никого не слушал, убегал из дома и попрошайничал, а такой вид «усмирения» — привязывание к столбу — применяется к нему не впервые.

Всего в семье воспитываются восемь детей: один родной, один усыновленный, еще шестеро находящихся под опекой.

Органы опеки приняли решение изъять семерых приемных и опекаемых детей, которые при этом кричали, отказываясь уезжать из дома в реабилитационный центр.

Соседи положительно характеризуют Щавелевых, которые давно переехали в это село из Москвы. Супруги проживают в своем доме и обзавелись домашней скотиной. Они слывут как набожные родители.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявил радиостанции «Говорит Москва», что изучает этот инцидент. Также полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ингушетии успешно прооперировали семилетнюю девочку, которая стала жертвой родной тети, являвшейся опекуном ребенка.

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