Жителям ветхого жилья в Свердловской области предложили переселиться в барак

В Свердловской области разгорается крупный коммунальный скандал. Жильцам одного из домов в городе Серов приходится буквально существовать в пещерных условиях. Соседи неблагополучные: грибок и плесень. А огромный сталагмит из нечистот «прославил» этот адрес на всю страну.

Но страдания людей не вызывают у местной власти желания поскорее решить вопрос. Они предложили людям переехать. Но куда? Выяснилось: из пещеры — в барак. Это как раз тот случай, когда без прокуратуры уже не разобраться. О деталях громкого дела — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетную мать из Свердловской области лишили семерых детей после пожара.