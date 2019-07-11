Жителям ветхого жилья в Свердловской области предложили переселиться в барак

, 4:01 Эфирная новость 34

Жильцам одного из домов в городе Серов приходится буквально существовать в пещерных условиях. Соседи неблагополучные: грибок и плесень.

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Фото, видео : ТАСС/Матыцин Валерий, Пятый канал

В Свердловской области разгорается крупный коммунальный скандал. Жильцам одного из домов в городе Серов приходится буквально существовать в пещерных условиях. Соседи неблагополучные: грибок и плесень. А огромный сталагмит из нечистот «прославил» этот адрес на всю страну.

Но страдания людей не вызывают у местной власти желания поскорее решить вопрос. Они предложили людям переехать. Но куда? Выяснилось: из пещеры — в барак. Это как раз тот случай, когда без прокуратуры уже не разобраться. О деталях громкого дела — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетную мать из Свердловской области лишили семерых детей после пожара.

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