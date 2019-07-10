Кинорежиссера Тинто Брасса госпитализировали в Риме

Кинорежиссер Тинто Брасс попал в больницу после резкого скачка температуры в Риме, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Сейчас медики оценивают состояние 86-летнего мастера эротического кино как тяжелое. Он находится в отделении интенсивной терапии.

«Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением», — цитирует издание супругу Брасса — Катерину Варци.

В 2010 году режиссер уже переносил кровоизлияние в мозг.

Тинто Брасс наиболее известен работами над такими фильмами, как «Калигула», «Салон Китти», «Миранда» и «Подглядывающий».

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