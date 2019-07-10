В Петербурге после дождя решили переделать ливневую канализацию на севере города

Накануне ливень затопил Петербург. Вода бурлила на проезжей части, хлынула на первые этажи зданий и даже в метро. И очевидно, что дело не только в интенсивности осадков, но и в проблемах с ливневой канализацией.

Ее состояние сегодня лично проверил Александр Беглов. Действующий губернатор отправился на север города — именно там находится самая проблемная зона.

«Я хорошо знаю этот район. Я когда-то работал здесь прорабом, когда застраивали озеро Долгое. Хорошо помню. Проблемные точки изучили, посмотрели. Теперь должен быть план мероприятий по ликвидации этих проблемных точек. Она разная — это отдельная ливневка, это уход от угловых моментов, чтобы не было. И иметь уже соответствующую аварийную бригаду, емкости, насосы. Для того, чтобы можно было все это дело откачивать и минимизировать этот ущерб», — распорядился глава Северной столицы.

Губернатору представили проект по устранению недостатков ливневой канализации. Ремонтными работами займутся специалисты Водоканала.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий буйства стихии в Петербурге.