Во власти стихии: Петербург «тонет» после продолжительного ливня

, 12:54 Видео 235

Из-за обильных осадков на дорогах образовались глубокие лужи. Возникли проблемы и с работой метро — в Мурино затопило вестибюль станции «Девяткино».

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Фото, видео : Wikipedia.org, Пятый канал, Instagram @valeriinovikov1961, @eldarkabirov

Тема:
Погода 3866

Сильный ветер и дождь обрушились на Санкт-Петербург во вторник, 9 июля. Согласно отчетам метеорологов, стихия разбушевалась не на шутку — скорость ветра временами достигала 12 метров в секунду. В некоторых районах города образовались настоящие реки и водопады — машинам пришлось буквально плыть по дорогам. Видео с последствиями природных катаклизмов пользователи опубликовали в социальных сетях.

ВКонтакте @spb_today
Как видно на кадрах, в некоторых районах Северной столицы жители были вынуждены вооружиться не только зонтами, но и резиновыми сапогами — передвигаться по дорогам без специальной обуви было просто невозможно. Вода поднималась до уровня колес, а где-то даже достигала капота машин. Поскольку добраться до пункта назначения на автомобиле было довольно проблематично, петербуржцы старались выбрать другое средство передвижения.
ВКонтакте @spb_today
 
Однако в такую погоду возникли проблемы и в работе метрополитена. Вестибюль станции «Девяткино» затопило. По словам очевидцев, вода текла с потолка прямо на перрон. Хотя причина инцидента еще точно не установлена, предположительно, ЧП возникло из-за продолжительного ливня. Из-за потопа на вход и выход работал только один вестибюль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что град обрушился на российские регионы.

Тема:
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