Черноморский флот РФ опроверг сообщение о заходе судна в зону учений Sea Breeze

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До этого такую информацию распространила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Фото : ТАСС/Мальгавко Сергей

Российский корабль «Сметливый» не заходил в закрытую зону учений Sea Breeze, где проводились стрельбы, сообщает Интерфакс со ссылкой на Черноморский флот.

До этого в пресс-службе Военно-морских сил Украины заявили, что якобы в среду, 10 июля, корабль РФ «провоцировал на опасную ситуацию» и не реагировал на опрос фрегата «Гетман Сагайдачный».

«"Сметливый" контролирует в Черном море действия кораблей НАТО для реагирования на нештатные ситуации», — заявили в Черноморском флоте, отметив, что экипаж корабля действует в строгом соответствии с нормами международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России предъявила окончательное обвинение украинским морякам.

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