В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.

Разработкой новейшего тяжелого авианосца занималось ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Модель авианесущего корабля и его основные характеристики представлены на стенде ПКБ.

«Ламантин» предназначен для базирования авиагрупп различных типов, способных противостоять воздушным, морским и сухопутным силам и объектам противника. Авиносец способен действовать как в прибережной зоне, так и в океанах, и морях.

Максимальная длина нового атомного боевого корабля составит 350 метров, водоизмещение — от 80 до 90 тысяч тонн, экипаж корабля — 2800 человек. На его палубе можно разместить до 60 летательных аппаратов. Это тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. В автономном режиме «Ламантин» сможет работать около 120 суток на скорости порядка 30 узлов. Срок службы корабля — более 50 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии Международного военно-морского салона в Петербурге.