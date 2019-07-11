«Волосатое настроение»: Гарик Харламов предстал в необычном образе

, 10:09 Фото 306

Юморист в очередной раз повеселил поклонников в соцсети.

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Фото, видео : Instagram @garikkharlamov

Известный российский шоумен Гарик Харламов не перестает удивлять подписчиков в Instagram смешными нарезками. Недавно юморист опубликовал анимированное фото, на котором предстал в весьма необычном виде. Гарик запечатлен в образе русского богатыря — с окладистой бородой, волосами до плеч и тесьмой на голове, пишут Дни.ру. Причем, если нажать на фотографию, то борода «оживает».

«Волосатое настроение», — коротко подписал снимок резидент Comedy Club.

Instagram @garikkharlamov

Поклонники оценили творчество Гарика Харламова и оставили на его странице юмористические комментарии:

«Не хватает остатков окрошки или свекольника в бороде!»

«Гарик, меняй внешность, очень идет»;

«Гой еси, Илья Муромец!»

«Когда че успеваешь?! Я устал ржать!»

«Можно смотреть на четыре вещи бесконечно: огонь, вода, выдача зарплаты налом и эта борода», — написали подписчики.

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Ранее Гарик Харламов опубликовал видео с танцующей Ларисой Гузеевой.

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